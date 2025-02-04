МВД: иностранцев будут включать в реестр контролируемых лиц в десяти случаях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Данные всех иностранцев, находящихся на территории России нелегально, будут вносить в реестр контролируемых лиц. Наличие человека в этом списке можно будет проверить с 5 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Нелегальный мигрант будет содержаться в реестре до своего выдворения – депортации или самостоятельного выезда, либо до урегулирования правового положения на территории России.

Поводом для включения в перечень могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора и сокращение срока временного пребывания; передача гражданина по реадмиссии; аннулирование визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство; отказ о признании его беженцем.

Кроме того, в реестр контролируемых лиц попадут те иностранцы, которые пребывали в стране свыше 72 часов в качестве пассажиров на борту круизного судна, чье российское гражданство было прекращено (при отсутствии других законных оснований на нахождение в стране), кому назначили административное наказание в виде выдворения, кто незаконно пересек границу России, а также те, против кого принято решение о депортации и реадмиссии, либо против тех, кого признали виновным в преступлении.

Таким гражданам запрещено изменять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы территории субъекта России, покупать и регистрировать недвижимость и транспорт, заключать брак, учреждать юрлицо или регистрироваться в качестве ИП, открывать банковские счета и проводить денежные переводы.

Исключением станут банковские операции для уплаты обязательных платежей, а также переводы на счет и выдача наличных не более 30 тысяч рублей в месяц.

"Также будет невозможен прием незаконно находящихся в Российской Федерации несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады", – указали в пресс-службе МВД.

Нахождение в реестре также ограничивает права на управление транспортными средствами. Такой иностранец будет обязан прибыть по явке в установленный срок в орган внутренних дел. Если человек неоднократно нарушал предписание и запреты, то его депортируют и поместят в специальное учреждение территориального органа министерства.

Проверить наличие человека в этом реестре можно через официальный сайт МВД и портал государственных услуг.

По данным МВД, на территории страны находятся около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Более половины из них составляют женщины. До 30 апреля 2025 года все они имеют возможность легализоваться. В обратном случае иностранцы будут вынуждены покинуть Россию.

