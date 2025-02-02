МВД РФ: в России сейчас пребывают около 670 тыс мигрантов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории России сейчас пребывают около 670 тысяч мигрантов, которые находятся в стране на нелегальном положении. Об этом заявил первый заместитель главы российского МВД Александр Горовой в интервью изданию "Комсомольская правда".

Горовой подчеркнул, что более половины иностранцев без законного статуса составляют женщины. По его словам, до 30 апреля все они имеют возможность обратиться в МВД и другие профильные ведомства, чтобы легализовать свой статус.

"После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус", – отметил первый замминистра МВД.

В противном случае все иностранные граждане обязаны покинуть Россию, заключил Горовой.

Ранее Владимир Путин обязал нелегальных мигрантов выехать из России до 30 апреля. Так, находящиеся в России иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из РФ или с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение".

Вместе с тем нелегалов, которые подписали контракт для прохождения военной службы, не депортируют. Однако эта норма не коснется иностранцев, создающих угрозу нацбезопасности России.