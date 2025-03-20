Путин обязал незаконно находящихся в России украинцев выехать до 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России нелегально, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства также поручил не преследовать до 10 сентября незаконно находящихся в РФ украинцев, которые сами обратились в органы МВД для легализации своего положения. Кроме того, проживающие в Донбассе и Новороссии иностранные граждане обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие у них заболевания ВИЧ и зависимости от наркотиков.

В документе сказано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ будут освобождены украинцы, прошедшие регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.

Указом также устанавливается, что сроки пребывания иностранцев в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продлеваются на срок действия трудового договора, но не позднее чем до 31 декабря 2025 года включительно.

Ранее Путин потребовал на коллегии МВД России принять в этом году новую концепцию миграционной политики РФ. По словам президента, в нее должны быть включены возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.

До этого депутаты Госдумы начали разрабатывать законодательные инициативы о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в Россию. Согласно статистике МВД, в стране проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов. В связи с этим Государственная дума ждет от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию РФ их семей.