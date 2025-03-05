Путин призвал принять обновленную концепцию миграционной политики в 2025 году

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Владимир Путин потребовал на коллегии МВД России принять в этом году новую концепцию миграционной политики РФ.

По словам президента, в обновленную концепцию должны быть включены темы, которые он недавно обсудил с главой МВД Владимиром Колокольцевым, а именно – возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.

Путин считает, что министерству внутренних дел РФ необходимо заняться пресечением каналов нелегальной миграции, а также активнее использовать новейшие инструменты контроля в этой сфере. Глава государства напомнил, что перед ведомством стоит задача по защите общества и по сохранению культурной идентичности России.

Летом прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с предложением подготовить постановление о запросе у кабмина РФ предложений по установлению порядка в сфере миграции.

Он напоминал, что вопросы трудовой миграции регулирует министерство труда и социальной защиты, а вопросы, связанные с выдворением и регистрацией иностранных граждан, – министерство внутренних дел. При этом Следственный комитет несет ответственность за подготовку законодательных актов в данной сфере.

В ноябре в Госдуме приняли обращение к правительству РФ по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. По словам Володина, в обращении содержатся предложения системных мер, в том числе разработанных и принятых с начала года 13 законов.

Кроме того, Путин допустил создание в будущем отдельного "мощного" ведомства, которое займется регулированием вопроса миграции. По его словам, в этом центре должны будут присутствовать представители правоохранительных органов и экономических структур.

Глава государства также считает важным отслеживание правоохранителями мигрантов, приезжающих на работу в Россию, на предмет уважения ими российских традиций и культуры страны, а также самих россиян.

Для сокращения числа мигрантов в стране, по мнению Путина, необходимо повышать производительность труда и применять технологии, не требующие большого количества неквалифицированного труда.

