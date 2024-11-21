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21 ноября, 09:21

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Володин: Госдума приняла обращение к правительству РФ по поводу миграции

В Госдуме приняли обращение к правительству по поводу миграции

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме приняли обращение к правительству России по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции, рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Как пояснил председатель ГД, в обращении содержатся предложения системных мер, в том числе речь идет о мерах реализации разработанных и принятых с начала года 13 законов.

"Государственная дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства", – заявил Володин.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения в РФ тяжких и особо тяжких преступлений. Изменения могут внести в УК и УПК России.

Новые нормы предлагают, что виновных в организации незаконной миграции будут наказывать лишением свободы по меньшей мере на 8 лет и штрафом в размере 3–5 миллионов рублей.

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