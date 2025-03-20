Мигрантов в Донбассе и Новороссии проверят на ВИЧ и наркозависимость

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Мигранты в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медосмотр на отсутствие ВИЧ и наркозависимости. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

" <…> представить в территориальный орган МВД РФ медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, <...> и сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", – говорится в документе.

Помимо сертификата об отсутствии ВИЧ, мигрантам также потребуется аналогичный документ в отношении ряда общеопасных инфекционных заболеваний.

При этом пройденный медосмотр позволит иностранцам работать на территории Донбасса и Новороссии без разрешения на работу и патента, тогда как ранее для этого требовалось прохождение дактилоскопической регистрации.

Также Путин потребовал, чтобы граждане Украины, находящиеся в России нелегально, покинули страну или урегулировали свое положение до 10 сентября 2025 года. Глава государства поручил не преследовать до этой даты незаконно находящихся в РФ украинцев, которые сами обратились в органы МВД.

Кроме того, президента РФ потребовал на коллегии МВД России принять в этом году новую концепцию миграционной политики РФ. По словам президента, в нее должны быть включены возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.