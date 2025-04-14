Почти 60 мигрантов задержали силовики после рейда в бане на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В бане в Тимирязевском районе Москвы силовики задержали 59 иностранных граждан. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичного главка МВД РФ.



В результате проверки в отношении 25 мигрантов составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации"). Им грозит штраф и выдворение из страны.

Также в пресс-службе уточнили, что шестеро задержанных работали без заключения трудовых договоров. За это их работодателя могут привлечь к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства").

Противоправные действия в отношении задержанных мигрантов не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов были задержаны двое мужчин. Их обвиняют в подготовке к вступлению в террористическую организацию. По решению суда иностранцев перевели в СИЗО.