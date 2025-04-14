ТАСС: повар ресторана и сотрудник "Яндекс Лавки" в Москве обвинены в терроризме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое приезжих мужчин обвиняются в Москве в подготовке к вступлению в террористическую организацию. Ими оказались кладовщик "Яндекс Лавки" и повар ресторана "Урюк", пишет ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Уточняется, что кладовщик Насидиров Салохиддин и повар Эшмурзаев Ахат Толибджонови были задержаны в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов. Суд назначил им выдворение из России в одну из республик Средней Азии, но полицейские решили проверить содержимое их смартфонов.

"Были обнаружены признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию. После этого обоих по решению суда перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО", – говорится в публикации.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что Насидиров на момент задержания уже не работал в "Яндекс Лавке", но представился ее сотрудником во время задержания.

Ранее в Орловской области был задержан сторонник украинской террористической организации. Он призывал российских солдат перейти на сторону украинской армии, а также предоставлял врагу информацию о дислокации и численности ВС РФ в зоне СВО. Фигуранта доставили в Москву.

