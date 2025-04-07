Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие спецслужб в борьбе с терроризмом

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили в рамках телефонного разговора взаимодействие российских и белорусских спецслужб в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные со взаимодействием России и Белоруссии, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся вечером 7 апреля. В рамках этой беседы глава государства поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывчатки, выявленной белорусской таможней на границе с Польшей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 41-летний водитель, перевозивший данный груз, задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчина позже указал, что не знал о том, что вез 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества американского производства.

