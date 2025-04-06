Таможня Белоруссии задержала крупную партию взрывчатки, которую везли в РФ

Фото: телеграм-канал "Таможенные органы Беларуси"

Таможня Белоруссии пресекла незаконный ввоз из Польши крупной партии взрывчатки. Ее планировали транспортировать в Россию, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

"580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно США) пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель", – говорится в сообщении.

Согласно экспертизе, обнаруженное вещество – мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН). Его пытались скрыть, накрыв виброшумоизоляционными листами и листами ДСП.



Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее российские спецслужбы пресекли контрабанду военной продукции из Белгорода за рубеж. По данным ФСБ, это пытались сделать два сотрудника коммерческой организации из Белгородской области вместе с проживающим в Варшаве украинцем.

Всех трех злоумышленников задержали. По факту произошедшего возбуждено дело о покушении на незаконное перемещение военной техники через госграницу РФ со странами, которые являются членами ЕАЭС.