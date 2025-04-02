Житель Ижевска задержан за подготовку теракта в образовательном учреждении

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Силовики задержали жителя Ижевска, который подозревается в подготовке теракта в одном из образовательных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Удмуртии.

По данным ведомства, мужчина приобрел компоненты для создания взрывчатки с поражающими элементами и бутылки с зажигательной смесью. Он также планировал купить огнестрельное оружие и подготовил так называемый манифест с описанием мотивов своих действий.

В ходе обысков правоохранители нашли и изъяли два килограмма аммиачной селитры в заводской упаковке, три литра дизельного топлива, литр моторного масла, стеклянную бутылку с зажигательной смесью, инструкцию по изготовлению взрывчатого вещества, а также поражающие элементы в виде гвоздей длиной 50 миллиметров.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к совершению террористического акта". Фигуранту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала с поличным 49-летнего жителя Белгородской области при подготовке к совершению теракта в городе Валуйки и диверсии, связанной с отравлением российских военнослужащих. По информации спецслужб, мужчина связался с запрещенной в РФ террористической организацией и выполнял действия по приказу ее кураторов.

В отношении россиянина заведено дело по четырем статьям УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.