ФСБ задержала россиянина за переводы криптовалюты террористической организации на Украине

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Россиянин 2002 года рождения был задержан в Нижнем Новгороде за переводы средств в виде криптовалюты террористической организации на Украине. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство уточнило, что злоумышленник самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Мужчина арестован.

Накануне, 11 марта, был задержан 49-летний житель Белгородской области при подготовке к теракту в городе Валуйки и диверсии, в рамках которой планировал отравить российских военных. По данным ФСБ, он связался с запрещенной в России террористической организацией и по приказу ее кураторов собирал информацию о местонахождении армии для нанесения ударов.

Возбуждено дело по статьям "Госизмена", "Попытка участия в деятельности террористической организации", "Приготовление к диверсии и теракту" и "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств". Ему грозит пожизненное лишение свободы.

