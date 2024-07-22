ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Европы взрывчатки для терактов

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ФСБ пресекла канал поставок в РФ из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, канал поставок был выявлен и пресечен на территории Санкт-Петербурга. Взрывчатка и электродетонаторы перенаправлялись в нескольких почтовых отправлениях и были скрыты в полостях автомобильных запчастей. Органы безопасности для установления организаторов и пособников готовящихся терактов запросили соответствующие европейские спецслужбы. Пока на указанные запросы ответа не поступило, указали в ФСБ.

Такая же схема переправки из Европы взрывчатки в России уже была вскрыта в апреле прошлого года в Крыму. Готовящие теракт лица установлены и задержаны, курировал их деятельность замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Роман Машовец, объявленный в РФ в розыск, добавили в ЦОС ФСБ РФ.

По факту обнаружения в Петербурге взрывчатки и электродетонаторов возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда взрывчатых веществ".

Ранее российские спецслужбы предотвратили в Донецке теракт против представителей органов власти, подготовленный украинским националистическим формированием. Правоохранители задержали россиянку, которая планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Теракт".