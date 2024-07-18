В Донецке предотвращен организованный Киевом теракт

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В Донецке предотвратили теракт против представителей органов власти, подготовленный украинским националистическим формированием, сообщает РИА Новости о ссылкой на УФСБ России по ДНР.

Спецслужбы задержали с поличным россиянку, подготовленную одним из украинских националистических формирований, признанных в РФ террористическим. Она планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка.

После теракта гражданка РФ должна была выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации.

Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление и "Теракт".

Российские спецслужбы предотвратили теракт на православный храм в Адыгее днем 11 июля. По данным ФСБ, теракт готовил выходец одной из стран Центральной Азии, он собирался убить священнослужителей и охранников, а после поджечь храм в Майкопе.

Для этого злоумышленник изучил местность, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Также он собирался заснять теракт на камеру, чтобы разместить в интернете для пропаганды идей террористической организации. После он хотел скрыться за рубежом.

