Задержанный в Майкопе признался, что хотел поджечь Свято-Успенский собор

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России опубликовала видео задержания члена запрещенной в России международной террористической организации, на котором зафиксировано его признание о намерении поджечь Свято-Успенский собор, передает ТАСС

"Если охранник был бы, хотели его зарезать, а я хотел бензином залить", – уточнил он.

Для того чтобы поджечь собор, злоумышленник подготовил канистру с бензином. По его словам, он совершал подобные действия по руководству "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Настоятель собора отец Георгий также поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта.

Российские спецслужбы предотвратили теракт на православный храм в Адыгее днем 11 июля. По данным ФСБ, теракт готовил выходец одной из стран Центральной Азии, он собирался убить священнослужителей и охранников, а после поджечь храм в Майкопе.

Для этого злоумышленник изучил местность, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Также он собирался заснять теракт на камеру, чтобы разместить в интернете для пропаганды идей террористической организации. После он хотел скрыться за рубежом.

