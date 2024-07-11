11 июля, 19:07Происшествия
Задержанный в Майкопе признался, что хотел поджечь Свято-Успенский собор
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России опубликовала видео задержания члена запрещенной в России международной террористической организации, на котором зафиксировано его признание о намерении поджечь Свято-Успенский собор, передает ТАСС
"Если охранник был бы, хотели его зарезать, а я хотел бензином залить", – уточнил он.
Для того чтобы поджечь собор, злоумышленник подготовил канистру с бензином. По его словам, он совершал подобные действия по руководству "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Настоятель собора отец Георгий также поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта.
Российские спецслужбы предотвратили теракт на православный храм в Адыгее днем 11 июля. По данным ФСБ, теракт готовил выходец одной из стран Центральной Азии, он собирался убить священнослужителей и охранников, а после поджечь храм в Майкопе.
Для этого злоумышленник изучил местность, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Также он собирался заснять теракт на камеру, чтобы разместить в интернете для пропаганды идей террористической организации. После он хотел скрыться за рубежом.
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