ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу

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Российские спецслужбы пресекли контрабанду военной продукции из Белгорода за рубеж. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, два сотрудника коммерческой организации из Белгородской области вместе с проживающим в Варшаве украинцем попытались нелегальным образом вывезти через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) военную продукцию.

Всех трех злоумышленников задержали. По факту произошедшего возбуждено дело о покушении на незаконное перемещение военной техники через госграницу РФ со странами, которые являются членами ЕАЭС. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее российские спецслужбы пресекли в Санкт-Петербурге канал поставок в РФ из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов. По данным ФСБ РФ, приборы перенаправлялись в нескольких почтовых отправлениях и были скрыты в полостях автомобильных запчастей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда взрывчатых веществ". Такая же схема переправки из Европы взрывчатки в Россию уже была выявлена в апреле 2023 года в Крыму. Готовящие теракт лица установлены и задержаны.

