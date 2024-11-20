ФСБ задержала гражданина ФРГ Гайдука, причастного к подрыву в Калининграде

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года и приехавшего из Польши для совершении новой диверсии на объекте энергетики, передает ТАСС.

Спецслужбы уточнили, что мужчину 1967 года рождения, проживающего в Гамбурге, задержали при очередном въезде на территорию Калининградской области для организации диверсионной деятельности. В его автомобиле Ford Focus с германскими регистрационными знаками HHS5305 изъяли 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества.

Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук получил от имеющего вид на жительство в ФРГ украинца Александра Жорова 1967 года рождения, также проживающего в Гамбурге.

Возбуждено уголовное дело по статья "Террористический акт" и "Контрабанда взрывчатых веществ". Задержанный помещен под стражу. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших ему содействие.

По данным ФСБ, Гайдук причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде с использованием самодельного взрывного устройства.

Ранее суд в Чите признал 12 человек виновными в диверсиях. По версии следствия, члены преступной группы в период с декабря 2022 года по январь 2023 года реализовали около 13 диверсий в Москве и Красноярском крае. Объектами стали локомотив и шкафы энергоснабжения, а также трансформаторные подстанции.

Кроме того, злоумышленники собирались поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края. В результате членов группы приговорили к лишению свободы от 8,5 до 23 лет с отбыванием наказания в тюрьме и колониях строгого режима. Пособник злоумышленников получил 4 года лишения свободы.

