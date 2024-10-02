Суд в Чите приговорил 12 человек к тюремным срокам за диверсии и подготовку к теракту

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Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал 12 человек виновными в диверсиях, реализованных в Москве и Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, члены преступной группы в период с декабря 2022 года по январь 2023 года реализовали около 13 диверсий в Москве и Красноярском крае. Объектами стали локомотив и шкафы энергоснабжения, которые обеспечивают бесперебойное продвижение поездов, а также трансформаторные подстанции.

Кроме того, злоумышленники собирались поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края. Суд признал, что действия преступной группы были направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны, а также на воздействие на принятие органами власти решений о завершении СВО.

В результате членов группы приговорили к лишению свободы от 8,5 до 23 лет с отбыванием наказания в тюрьме и колониях строгого режима. Пособник злоумышленников получил 4 года лишения свободы. Решение суда пока не приняло законную силу.

Ранее суд назначил 36-летнему Владимиру Малине 25 лет лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Теперь он проведет 5 лет в тюрьме, а остальные 20 лет – в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в марте прошлого года россиянин связался с представителем запрещенной в России террористической организации и СБУ для получения задания. От него потребовали поджечь два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Также он попытался совершить диверсию на объекте связи в подмосковной Лобне.

