РБК: суд приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы за поджоги релейных шкафов

Фото: 123RF/armmypicca

Второй Западный окружной военный суд Москвы назначил 36-летнему Владимиру Малине 25 лет лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Теперь он проведет 5 лет в тюрьме, а остальные 20 лет – в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Москве, передает РБК.

По версии следствия, в марте прошлого года россиянин связался с представителем запрещенной в России террористической организации и СБУ для получения задания. От него потребовали поджечь два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

Также он попытался совершить диверсию на объекте связи в подмосковной Лобне, но безуспешно. Затем Малина пробовал поджечь здание ОМВД России по столичному району Марфино, но после прибытия к месту мужчина испугался задержания и сбежал.

Злоумышленника задержали 5 июня прошлого года, когда он собирался поджечь релейные шкафы в районе станции Барыбино Павелецкого направления.

Ранее Малина частично признал свою вину. При этом он отверг обвинение в государственной измене. Всего Малину обвинили в совершении 10 преступлений. Среди них, в частности, госизмена, приготовление к теракту, совершение группой лиц диверсий, приготовление к диверсии, прохождение обучения в целях проведения террористической деятельности, участие в террористической организации.

