Суд приговорил украинку к 12 годам колонии за запуск флага запрещенной организации

Фото: depositphotos/andreyuu

Столичный суд приговорил гражданку Украины Кристину Любашенко к 12 годам колонии за участие в террористической организации и запуск флага запрещенного движения. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на пресс-службу московского управления СКР.

Суд установил, что в марте 2022 года женщина, находясь в швейцарской Женеве, вступила в "Легион "Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ), а 5–8 мая 2023 года запустила из квартиры дома на Ломоносовском проспекте флаг террористической организации, привязав его к шарам.

В СКР уточнили, что Любашенко также при помощи аудиоколонок, размещенных в окнах жилища, распространяла фейки о СВО.

Ранее столичный суд приговорил к 25 годам колонии 36-летнего бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и госизмену. Было установлено, что мужчина также вступил в аналогичную террористическую организацию.

