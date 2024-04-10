Суд приговорил россиянина к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке

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Второй Западный окружной военный суд признал 19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова виновным в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома, покушении на госизмену и попытке примкнуть к организации "Легион "Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.

Мужчине назначили 9 лет лишения свободы, из них 3 года он должен будет отбыть в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве допнаказания ему назначили один год ограничения свободы без штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, добавила Жирнова.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ сообщили, что с начала 2024 года в стране предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности.

До этого Щербинский столичный суд избрал запрет определенных действий мужчине, которого подозревают в поджоге мемориала в ТиНАО, посвященного участникам локальных конфликтов. Возле этого мемориала местные жители возлагали цветы после трагедии в "Крокус Сити Холле".