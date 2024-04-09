Почти 30 терактов предотвращено на объектах транспорта, ТЭК и ОПК с начала 2024 года

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С начала 2024 года на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности предотвратили 27 терактов. Об этом сообщается на странице Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ в соцсети "ВКонтакте".

Заявление было подготовлено комитетом по результатам заседания НАК под руководством главы ФСБ РФ Александра Бортникова. В ходе мероприятия члены совещания заявили, что органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов.

"В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах", – говорится в сообщении.

Благодаря работе правоохранительных органов и спецслужб удалось пресечь несколько попыток проникновения украинских диверсантов на территорию РФ.

По итогам заседания его участники приняли решение о совершенствовании подготовки сотрудников антитеррористического сектора. Более того, на совещании были определены дополнительные меры, направленные на усиление безопасности объектов, которые могут стать целью террористов.

Ранее российские спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области. Действия подозреваемого в теракте классифицировали по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".

