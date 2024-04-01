ФСБ предотвратила поджог на железной дороге в Калужской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, заявившего о готовности совершить теракт. Задержанный связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней.

До этого директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что российские спецслужбы в курсе, кто является организаторами террористических акций против России. Москва сделает все возможное, чтобы их наказать, заверил он.