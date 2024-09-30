Суд в Хабаровске приговорил россиянина к 15 годам колонии за госизмену

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В Хабаровске россиянина приговорили к 15 годам заключения за государственную измену, диверсию и ряд других преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-й Восточный окружной военный суд.

Суд признал Цан-Хою виновным по статьям "Госизмена", "Организация диверсионного сообщества", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Легализация (отмывание) денежных средств", "Диверсия".

Отбывать наказание первые три года он будет в тюрьме, а остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании.

Ранее ФСБ задержала в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть человек, в том числе трех подростков, которые были причастны к поджогам железнодорожных объектов и оборудований связи. Против всех задержанных были возбуждены уголовные дела о теракте.

Следователи проводят проверки на наличие в действиях злоумышленников признаков преступления по статье "Госизмена". Во время допроса были получены доказательства, подтверждающие вовлечение граждан в преступную деятельность спецслужбами Украины, за что обещали вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

