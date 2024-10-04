ФСБ установила причастных к подготовке убийств российских офицеров из командования ВКС

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ФСБ удалось установить ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, которые базируются на территории стран ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора спецслужбы Александра Бортникова.

Глава ФСБ также раскрыл подробности операций, которые были проведены в сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ. Так, при содействии ГКНБ Таджикистана на территории России удалось выявить и задержать четверых граждан, которые были объявлены в межгосударственный розыск за экстремистские преступления.

Кроме того, в июле ФСБ по информации, полученной от СГБ Республики Узбекистан, пресекла деятельность ячейки террористической организации "Вилаят Хорасан" (организация признана террористической и запрещена в РФ), куда входили десять боевиков.

Также благодаря сведениям узбекистанских спецслужб в России задержали пятерых членов террористических организаций "Исламское государство" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

При содействии КНБ Казахстана были обнаружены и изъяты примерно четыре тонны наркотических средств. Совместно с белорусским КГБ удалось перекрыть каналы контрабанды из России через Белоруссию военной продукции, а также сырья, в которых содержались драгметаллы платиновой группы.

Бортников подчеркнул, что это лишь несколько примеров результатов общей работы спецслужб за последнее время.

Ранее глава ФСБ заявил о готовности спецслужб стран СНГ совместно отслеживать террористов и их пособников в среде мигрантов, а также своевременно принимать меры реагирования в отношении лиц, причастных к преступной деятельности. По его словам, Россия заинтересована в дальнейшем расширении этого взаимодействия.