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Соединенные Штаты Америки и их союзники, в том числе Великобритания, оказывают влияние на безопасность стран СНГ по шести направлениям. На это указал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран – участников СНГ, передает ТАСС.

По его словам, враждебные действия США и их союзников заключаются в том, чтобы намеренно обострить конфликт на Украине, пытаясь вовлечь в него военный контингент стран НАТО и расширить зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию.

Кроме того, Бортников указал на специальное затягивание мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, направленное на то, чтобы сформировать нестабильность на территории Закавказья, спровоцировать террористическую экспансию в Центральной Азии с афганского направления и использовать террористические организации для переброски боевиков на территорию РФ с помощью трудовых мигрантов.

Глава ФСБ также не оставил без внимания и провокационные действия Украины и ее кураторов у границ Белоруссии, в том числе инциденты с украинскими дронами и вербовку белорусских граждан в националистические формирования в составе ВСУ. Как он утверждает, эти действия демонстрируют желание киевских властей втянуть в конфликт страны Прибалтики и Польшу.

Бортников в этой связи напомнил, что именно США и Великобритания до сих пор не дают Украине заключить мир, который мог быть достигнут еще весной 2022 года.

"Всем очевидны катастрофические последствия ситуации, когда жители целой страны оказываются в заложниках у Запада и поставленного им марионеточного режима", – заключил глава службы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал на возможное начало третьей мировой войны в случае нападения на республику. Такой комментарий он сделал в связи с тем, что, по его словам, США намерены обострить ситуацию в стране. Как он утверждает, американцы указали Украине на необходимость нанесения ударов по белорусской инфраструктуре на южной границе, если им это удастся.

Вместе с тем Лукашенко уточнял, что Белоруссия не хочет войны против НАТО, но в случае нарушения государственной границы Минск ответит мгновенно. Причем, как он утверждает, "ответ" уже подготовлен в виде приказа и лежит в сейфах.

