ФСБ заявила, что вербовщики исполнителей теракта в "Крокусе" состояли в "Вилаят Хорасан"

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Вербовщики исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" являлись участниками террористической группировки "Вилаят Хорасан" (организация запрещена в РФ), входящей в состав террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в РФ), сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Сотрудники ведомства установили, что эти люди целенаправленно контактировали с представителями таджикской диаспоры в России через интернет. При этом сами они находились в Афганистане, отметил Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран – участниц СНГ.

При этом "группой риска", по словам главы ФСБ, являются радикалы, которые прибывают в общем миграционном потоке. Они создают благоприятную среду для вербовки террористами и иностранными спецслужбами, пояснил он.

"С удовлетворением отмечаю готовность наших коллег совместно отслеживать террористов и их пособников в среде мигрантов, своевременно принимать меры реагирования в отношении лиц, причастных к преступной деятельности", – цитирует Бортникова ТАСС.

При этом Россия заинтересована в дальнейшем расширении этого взаимодействия, подчеркнул он. Кроме того, российская сторона надеется на распространение данного опыта на прочие линии совместной работы. Речь идет о противодействии попыткам спецслужб других стран и ряда организаций вмешаться во внутренние дела стран – участниц Содружества, отметил Бортников.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Позже суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

В дальнейшем суд продлил срок ареста пятерым фигурантам дела. По данным СМИ, они обеспечивали террористов оружием.

Кроме того, следователи по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" установили, что четверо фигурантов также являются боевиками группировки "Вилаят Хорасан". Им, помимо прочего, вменяется участие в деятельности запрещенной террористической группировки, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также изготовление взрывчатки.

