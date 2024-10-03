Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокусе" являются боевиками "Вилаят Хорасан"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Следователи по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" установили, что четверо фигурантов являются боевиками группировки "Вилаят Хорасан", входящей в состав террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

"Дело также возбуждено в отношении четверых обвиняемых по факту их участия в деятельности запрещенной террористической группировки "Вилаят Хорасан", входящей в состав международной террористической организации "Исламское государство", – указано в документах.

Данным фигурантам дела, помимо прочего, вменяется незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также изготовление взрывчатки.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Позже суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

Кроме того, суд продлил срок ареста еще пятерым фигурантам дела. Как писали СМИ, они обеспечивали террористов оружием.