РИА Новости: новый фигурант по делу о теракте в "Крокусе" мог получить гражданство РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Умеджон Солиев мог получить российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД Таджикистана.

По словам собеседника издания, Солиев уже не прописан ни в одном из четырех районов города Душанбе.

Задержанный также не значится в розыске и оперативной разработке в Таджикистане, говорится в материале агентства.

Согласно данным МВД РФ, Умеджон Солиев находился в розыске в РФ с начала весны. По обновленной информации, он был переобъявлен в розыск.

Накануне Басманный суд Москвы продлил срок ареста еще пятерым фигурантам дела, включая Солиева.

По информации СМИ, они обеспечивали нападавших оружием. Их задержали на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта. Изначально меру пресечения им избрали в Дагестане, но для ее продления обвиняемых доставили в Москву.

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Позже суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

