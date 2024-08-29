МВД заявило, что новый фигурант по делу о теракте в "Крокусе" был в розыске в РФ

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Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Умеджон Солиев (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) находился в розыске в РФ с начала весны, следует из базы розыска МВД РФ.

По обновленной информации, он переобъявлен в розыск.

29 августа Басманный суд Москвы продлил срок ареста еще пятерым фигурантам дела, включая Солиева, – Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А. и Хамидову Х. А. Они останутся под арестом до 1 декабря 2024 года.

Им вменяют три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта. РИА Новости уточнило, что вышеперечисленные злоумышленники, возможно, причастны к планированию теракта в Каспийске.

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда неизвестные с оружием открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

По мнению Генеральной прокуратуры, теракт стал возможен во многом из-за допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Например, автоматические системы пожаротушения не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.