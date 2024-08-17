Адвокат участника теракта в "Крокусе" просил суд отпустить его из-за здоровья

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Защита участника теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Мухаммадсобира Файзова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) просила суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляцию.

"Адвокат полагает, что судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М. З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат просил избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Однако суд счел, что у Файзова нет медицинских противопоказаний для нахождения в СИЗО.

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда неизвестные с оружием открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

По мнению Генеральной прокуратуры, теракт стал возможен во многом из-за допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Например, автоматические системы пожаротушения не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

