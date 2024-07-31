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31 июля, 13:58

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Генпрокурор РФ: теракты в "Крокусе" и Дагестане показали просчеты органов власти

Теракты в "Крокусе" и Дагестане показали просчеты органов власти – генпрокурор РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теракты в подмосковном "Крокус Сити Холле" и Дагестане требуют принципиально другого уровня проведения проверок в сфере противодействия терроризму, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

По его мнению, во многом эти теракты стали возможны из-за допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти.

"Совершением террористических актов в Московской области и Дагестане брошен вызов правоохранительной системе и всему российскому обществу", – цитирует Краснова "Интерфакс".

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Трагедия в Дагестане произошла 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Концертный зал не будут строить на месте сгоревшего при теракте "Крокус Сити Холла"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествияполитика
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