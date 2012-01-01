Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Режим контртеррористической операции (КТО) завершен утром 24 июня в Дагестане после нападения боевиков на религиозные объекты. Все террористы были ликвидированы, при этом, по последним данным, в боестолкновениях погибли 15 полицейских и мирные граждане. Как в России и мире отреагировали на события в регионе, расскажет Москва 24.

Трехдневный траур

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Террористы напали на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте вечером 23 июня. Боевики обстреливали и поджигали здания, а также убивали гражданских: в Дербенте погиб настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Николай Котельников, сотрудники ЧОПа и полиции, а в Махачкале – охранник одного из религиозных учреждений. Кроме того, преступники открыли огонь по посту ДПС в столице региона и автомобилю с сотрудниками правоохранительных органов в центре села Сергокала.

В регионе был объявлен режим КТО, по тревоге подняли все силовые ведомства. В затяжных боестолкновениях силовики ликвидировали несколько боевиков, однако данные по их количеству разнятся: по информации Национального антитеррористического комитета, их было пятеро, а по словам главы Дагестана Сергея Меликова – шестеро.

При этом в перестрелках погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четыре мирных жителя. Также силовые ведомства сообщили о 13 пострадавших полицейских и трех гражданских – все они прооперированы.



Сергей Меликов глава Дагестана Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские. Как и несколько лет назад, именно они защитили мирных жителей, гостей нашей республики от преступных террористических атак ценой своей жизни.

"Будут проводиться последующие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих "спящих ячеек", которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа", – сказал глава Дагестана на заседании оперштаба, добавив, что семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь.

Известно, что среди преступников были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль: чиновник уже задержан, а со своей должности он будет отправлен в отставку. Также его исключили из "Единой России" за дискредитирующие партию действия. Источник RT утверждает, что Омаров знал о поддержке его сыновьями взглядов одной из террористических организаций, но решил не сообщать об этом в ФСБ. Еще собеседник издания сообщил, что правоохранители проверяют местного имама, так как база ячейки ваххабитов могла находиться в мечети села Сергокала.

Кроме того, еще один ликвидированный в ходе КТО боевик, Али Закаригаев, был ранее главой отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе.

"Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности", – сказала РИА Новости руководитель аппарата регионального отделения "Справедливой России – За Правду" Зурида Валеева.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о терактах, незаконном приобретении и хранении оружия, а также о хищении оружия.

В регионе объявлен трехдневный траур.

"Как последние трусы"

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с событиями в Дагестане и ракетным обстрелом Севастополя, который также произошел накануне, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В одном ли ряду эти события, покажет следствие, подчеркнул он.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане. <...> Конечно, оказывается помощь сейчас по линии службы здравоохранения всем тем, кто пострадал.

Также Песков сообщил, что глава государства в настоящее время не планирует обращения в связи с последними событиями. Подчеркнул представитель Кремля и тот факт, что РФ не получила от недружественных стран ни соболезнования, ни осуждения атак.

Поддержку Дагестану выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В опубликованном на сайте РПЦ обращении он также заявил, что глубоко скорбит в связи с гибелью священника Николая.

"Мы видим, что враг не оставляет попыток разрушить межрелигиозный мир и согласие внутри нашего общества, намеренно выбирая в качестве мишеней для своих атак священные для верующих объекты. Его несомненная цель – разжечь огонь вражды, заронить семена ненависти и взаимного отчуждения", – сказано в телеграмме.

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнул, что необходимо выяснить мотивы нападавших.

"Пока мы действительно не поймем мотивы этих преступников, очень сложно говорить, кто они, откуда они. Но хочу подчеркнуть, что в России не было никогда такой темы. То есть идея о том, что это не из России, – она на поверхности, потому что действительно атмосфера в Дагестане по отношению к евреям была очень толерантной", – заявил он.

Соболезнования погибшим и пострадавшим выразил и главный раввин России Берл Лазар. В заявлении, которое распространила его пресс-служба, он призвал общество объединиться против террора.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул в своем телеграм-канале, что террористы в очередной раз продемонстрировали свою "истинную и трусливую сущность".

"При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями", – написал Кадыров, и выразил глубокие соболезнования.

Слова поддержки землякам опубликовал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел", – написал спортсмен в своих соцсетях.



Правоохранители ликвидировали устроивших теракты в Дагестане боевиков

Кроме того, поддержку Дагестану и осуждение терактов выразили в МИД Израиля.



Орен Марморштейн официальный представитель МИД Израиля Наши соболезнования российскому народу и семьям жертв случившихся вчера ужасных террористических атак в Дагестане против еврейских синагог и православных церквей. Пожелания скорейшего выздоровления раненым. Терроризм нужно осудить и бороться с ним во всем мире. Терроризм нельзя терпеть!

Соболезнования России выразили в том числе и лидеры Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии и Армении. Осудили террор и в МИД Китая.

"Китайская сторона против терактов, совершенных в какой бы то ни было форме. Мы осуждаем акты насилия в отношении мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов", – заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Поддержку российскому народу выразили и в МИД Ирана. По словам официального представителя ведомства Насера Канани, его страна рассматривает терроризм любого рода как угрозу человечеству и мировой безопасности.

При этом советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский в своем телеграм-канале выразил мнение, что события в Дагестане, а также случившийся накануне ракетный обстрел Севастополя – ответ на мирные инициативы РФ. Он убежден, что синхронность этих событий в праздник Святой Троицы вновь говорит о том, что все террористы управляются из одного центра.