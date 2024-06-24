24 июня, 08:39Происшествия
КТО завершена в Дербенте и Махачкале
Фото: телеграм-канал "Администрация Главы РД"
В Дербенте и Махачкале завершили контртеррористическую операцию (КТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Операцию решили прекратить в связи с полной ликвидацией угроз жизни мирного населения. Режим КТО отменили на территории Дербента и Махачкалы в 08:15.
Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.
Как сообщили в МВД Дагестана, в регионе госпитализированы 16 человек, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.
По словам Сергея Меликова, жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских, а также несколько мирных граждан. Он также сообщил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. Было ликвидировано шестеро злоумышленников.
Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. В Дагестане после произошедшего объявили трехдневный траур.
Режим КТО введен в Дагестане после вооруженных нападений