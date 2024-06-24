КТО завершена в Дербенте и Махачкале

Фото: телеграм-канал "Администрация Главы РД"

В Дербенте и Махачкале завершили контртеррористическую операцию (КТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Операцию решили прекратить в связи с полной ликвидацией угроз жизни мирного населения. Режим КТО отменили на территории Дербента и Махачкалы в 08:15.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

Как сообщили в МВД Дагестана, в регионе госпитализированы 16 человек, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.

По словам Сергея Меликова, жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских, а также несколько мирных граждан. Он также сообщил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. Было ликвидировано шестеро злоумышленников.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. В Дагестане после произошедшего объявили трехдневный траур.

