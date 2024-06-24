НАК: пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе КТО

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Пять боевиков были нейтрализованы в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным источника агентства в силовых округах региона, число погибших правоохранителей в ходе боевых столкновений увеличилось до семи.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

По информации муфтията республики, в результате нападения погибли девять человек. Как сообщили в МВД Дагестана, в регионе госпитализированы 16 человек, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. На территории Дагестана вводили режим КТО.