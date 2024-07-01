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Число погибших при нападении боевиков на Дагестан выросло до 22, заявил глава региона Сергей Меликов в ходе выступления на встрече с представителями институтов гражданского общества.

"К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибло 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений. Семнадцать сотрудников полиции всего и пять гражданских людей", – передает ТАСС слова Меликова.

Трагедия произошла 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Среди погибших оказались начальник ОМВД по городу Дагестанские Огни, а также гражданские лица, включая православного священника. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Позже суд арестовал за мелкое хулиганство экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте, а также шестерых его родственников. По информации СМИ, против Омарова могут возбудить дело о пособничестве терроризму. Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца.

