РИА Новости: против экс-главы Сергокалинского района Дагестана могут возбудить второе дело

Фото: телеграм-канал "Магомед Амирович"

Против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья причастны к терактам в республике 23 июня, может быть заведено уголовное дело по статье о пособничестве терроризму. Об этом РИА Новости заявили два знакомых с ситуацией источника.

Один из собеседников агентства указал, что следствие проверяет Омарова на причастность к пособничеству терроризма в рамках расследования дела о терактах в республике. Официальной информации на данный момент нет.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Омарова задержали по статье за мелкое хулиганство. Там же уточнили, что в ближайшее время мужчина может проходить по более тяжкой статье УК РФ.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов рассказал об освобождении Омарова от занимаемой должности. Кроме того, он исключен из партии "Единая Россия".

Боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале 23 июня. Они открыли огонь по зданиям и людям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала. В ходе КТО были ликвидированы пять злоумышленников.

В результате нападений погиб 21 человек, 16 из которых являлись правоохранителями. Кроме того, жертвами терактов стали православный священник и мирные жители.