РИА Новости: сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана ликвидирован в ходе КТО

Фото: sergokala.ru

Один из сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова – 31-летний Осман был ликвидирован в ходе КТО. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Также в правоохранительных органах агентству рассказали, что Омарова задержали по статье о мелком хулиганстве. Там уточнили, что в ближайшее время он будет проходить по более тяжкой статье УК РФ.

Ранее СМИ писали, что Омарова, чьи сыновья причастны к терактам в республике 23 июня, задержали. Также правоохранители заявляли о проведении допроса и обысков по месту жительства.

Глава Дагестана Сергей Меликов позже сообщил, что Омаров освобожден от должности главы Сергокалинского района. Кроме того, его исключили из партии "Единая Россия".

Вечером 23 июня террористы атаковали православный храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина в Дербенте. Второй целью боевиков стала местная синагога.

В то же время в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина, а затем на синагогу и собор.

В регионе ввели режим КТО, в ходе которого были ликвидированы пять преступников. В результате терактов погиб 21 человек, из которых 16 являлись правоохранителями. Также жертвами теракта стали мирные жители.