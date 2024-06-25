Глава Дагестана заявил о планах провести ревизию личных дел людей на руководящих постах

Фото: телеграм-канал "Сергей Меликов"

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил провести ревизию личных дел тех, кто числится на руководящих должностях в регионе, передает РИА Новости.

По его словам, проверка также затронет депутатов. Свое решение Меликов объяснил тем, что взаимодействие между органами власти является одной из форм противодействия терроризму и экстремизму.

Террористы напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала. В ходе КТО ликвидировали пятерых боевиков.

При нападении погибли 20 человек, 16 из которых были сотрудниками правоохранительных органов. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица.

СМИ со ссылкой на источник позже сообщили, что теракты в Махачкале и Дербенте планировались боевиками около месяца. Собеседник издания уточнил, что информацию об этом следователи получили, изучая переписку в смартфонах ликвидированных террористов.

