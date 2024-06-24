МИД РФ: террористы в Дагестане пытались внести разлад в межрелигиозное согласие

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Террористы в Дагестане пытались внести разлад в межрелигиозное согласие в регионе на фоне праздника, Дня Святой Троицы. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.

"Эти творцы хаоса не преследовали никаких созидательных целей, они стремились только разрушать", – цитирует его сайт МИД РФ.

Он объяснил, что на пути боевиков встали граждане, которые своей жертвой и примером показали, что у нападавших ничего не выйдет и все они с позором уйдут в небытие.

Аскальдович напомнил, что в ходе теракта погиб православный священник, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте отец Николай, который останется символом межконфессионального мира, а также полицейские и мирные жители.

"Выражаем глубокие соболезнования и сочувствия родным и близким этих людей, а также всем пострадавшим в ходе нападения", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что все соучастники "кровавого акта" будут установлены и ответят перед законом. Москва продолжит бороться с международным терроризмом до его полного искоренения, заключил посол по особым поручениям МИД РФ.

Террористы напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Жертвами нападений стали 20 человек. Среди погибших – 15 правоохранителей, православный священник и гражданские лица. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

