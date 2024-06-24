Миллер: власти США не знают, кто несет ответственность за теракты в Дагестане

Фото: ТАСС/национальный антитеррористический комитет/AP

Администрации Соединенных Штатов Америки не известно, кто несет ответственность за террористические акты, произошедшие накануне в Дагестане, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

Так представитель Госдепа высказался в ходе регулярного брифинга для представителей СМИ, комментируя слова журналиста, который счел, что Россия возлагает ответственность за этот теракт на Украину.

"Но я отмечу, что, как вы видели, Россия в прошлом делала нелепые заявления об ответственности. Вы можете вспомнить, что после теракта в Москве в марте она обвинила США, несмотря на тот факт, что США заранее предупредили ее о нападении", – цитирует Миллера ТАСС .

В воскресенье, 23 июня, злоумышленники напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Вооруженные люди открыли огонь по зданиям и местным жителям. Под обстрелом также оказались пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате этих нападений погибли 20 человек, 15 из которых были правоохранителями. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица. По итогам проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.