Глава Дагестана: семьи погибших при терактах получат по 1 млн рублей

24 июня, 16:21Происшествия
Фото: ТАСС/АР
Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по 1 миллиону рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов в беседе с журналистами.
Кроме того, пострадавшие в ходе атак боевиков вне зависимости от степени и тяжести ранения получат помощь в размере до 500 тысяч рублей, передает его слова РИА Новости.
Глава уточнил, что правоохранителей, погибших при отражении нападений боевиков, представят к государственным наградам РФ и Дагестана.
"Вечная память всем нашим защитникам. Я считаю, что вчера они себя проявили так же мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне спецоперации", – сказал он.
Неизвестные напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале вечером 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.
Жертвами нападения стали 20 человек. Среди погибших – 15 правоохранителей, включая начальника Отдела МВД по городу Дагестанские Огни, православный священник и гражданские лица.
В результате проведения контр-террористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков. В республике был объявлен трехдневный траур до 26 июня.
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