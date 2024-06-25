"Известия": теракты в Махачкале и Дербенте планировались около месяца

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Нападения террористов на православные храмы, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, планировались около месяца. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщает газета "Известия".

По словам собеседника газеты, данную информацию следователи получили, изучая переписку в смартфонах ликвидированных террористов. Он уточнил, что согласно их переписке, цели атак были выбраны заранее.

Источник рассказал, что в настоящее время в Дагестане ведется розыск пособников боевиков, прорабатывается вся база контактов нападавших.

Террористы напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Жертвами нападений стали 20 человек. Среди погибших – 15 правоохранителей, православный священник и гражданские лица. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

