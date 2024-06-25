Глава Дагестана назвал теракты в регионе тщательно спланированной акцией

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

Теракты в Дагестане – это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в ходе выступления на сессии Народного собрания, передает РИА Новости.

Меликов указал, что правоохранительные органы проводят работу по выявлению лиц, связанных в ликвидированными боевиками, чтобы не допустить аналогичные ситуации.

Более того, глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности. По его словам, это одежда несвойственна для кавказских народов и дает возможность мужчинам скрываться за платками, а женщинам – проносить запрещенные предметы.

Меликов считает, что суть, формы и методы экстремистских и террористических атак значительно изменились с теми нападениями, которые происходили на территории республики 10–15 лет назад в разгар деятельности вооруженного бандподполья. Меликов уверен, что профилактика противодействия требует новых подходов.

Кроме того, глава Дагестана предложил посмертно представить к ордену Мужества протоиерея Николая, который погиб в Дербенте во время теракта. Священник был духовником не только для православных, но и для приезжавших к нему мусульман из Азербайджана, подчеркнул он.

Террористы напали на православный храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина в Дербенте вечером 23 июня. Еще одной целью боевиков стала местная синагога. В это же время в Махачкале был атакован пост ДПС на на улице Ермошкина. Затем в столице региона было совершено нападение на синагогу и собор.

В ходе проведения контртеррористической операции ликвидированы пять преступников.

В результате терактов погиб 21 человек, из которых 16 являлись правоохранителями. Также жертвами теракта стали гражданские лица.