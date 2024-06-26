Шестеро родственников экс-главы Сергокалинского района арестованы в Дагестане

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В Дагестане арестовали шестерых родственников экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети могли участвовать в теракте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Их признали виновными в административных правонарушениях, арестовав на срок от 10 до 15 суток.

В силовых структурах рассказали агентству, что они приходятся сыновьями экс-главе Сергокалинского района. Источник добавил, что они заключены под сражу за мелкое хулиганство.

Ранее Верховный суд в Дагестане арестовал Омарова на 10 суток. Его признали виновным в совершении административного преступления по статье "Мелкое хулиганство". При этом, по данным СМИ, на экс-главу Сергокалинского района могут завести еще одно дело за пособничество терроризму.

Омарова задержали 23 июня на фоне сообщений о нападении боевиков на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Тогда террористы открыли огонь по зданиям и людям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и машину с полицейскими в центре села Сергокала.

По некоторым данным, в нападении участвовали сыновья Омарова, который на тот момент еще занимал пост главы Сергокалинского района. Позже его освободили от занимаемой должности и исключили из партии "Единая Россия".

В результате нападений погиб 21 человек, 16 из которых были правоохранителями. Кроме того, жертвами терактов стали православный священник и мирные жители.

В ходе КТО удалось ликвидировать пятерых боевиков.

