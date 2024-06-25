25 июня, 16:09Происшествия
Суд в Дагестане арестовал экс-главу Сергокалинского района на 10 суток
Фото: телеграм-канал "Магомед Амирович"
Верховный суд в Дагестане арестовал на десять суток экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети могли участвовать в теракте в республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы суда Зарему Мамаеву.
Омарова признали виновным в совершении административного преступления по статье "Мелкое хулиганство".
При этом, по данным СМИ, на экс-главу Сергокалинского района могут завести еще одно дело за пособничество терроризму.
Омарова задержали 23 июня на фоне сообщений о нападении боевиков на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Тогда террористы открыли огонь по зданиям и людям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и машину с полицейскими в центре села Сергокала.
По некоторым данным, в нападении участвовали сыновья Омарова, который на тот момент еще занимал пост главы Сергокалинского района. Позже его освободили от занимаемой должности и исключили из партии "Единая Россия".
В результате нападений погиб 21 человек, 16 из которых были правоохранителями. Кроме того, жертвами терактов стали православный священник и мирные жители.
В ходе КТО удалось ликвидировать пятерых боевиков.
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