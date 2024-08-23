Пятеро обвиняемых в теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов, Алишер Касимов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Четверо фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обжаловали решение суда о продлении им ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Басманного суда Москвы.

Апелляция поступила от обвиняемых Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых, а также Алишера Касимова (все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мосгорсуд в скором времени рассмотрит жалобу.

Ранее защита участника теракта "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) просила суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Адвокат просил избрать другую меру пресечения, которая была бы не связана с арестом.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В соответствии с последней информацией, в результате теракта погибли 145 человек.

Суд заключил под стражу 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им транспортное средство, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.