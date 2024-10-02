Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают изобличающие друг друга показания

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоде, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" дают изобличающие показания друг на друга. Об этом свидетельствуют судебные материалы, пишет РИА Новости.

"У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания", – указано в судебных документах.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате нападения погибли 145 человек.

Суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им машину, сдавшего преступникам квартиру, подозреваемого в финансировании террористов, перечислившего им деньги, а кроме того, еще двоих мужчин.