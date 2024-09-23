ТАСС: продавшие машину участникам нападения на "Крокус" Исломовы знали о теракте

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Семья из Таджикистана, продавшая автомобиль Renault напавшим на "Крокус Сити Холл", была осведомлена о подготовке теракта. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Речь идет о братьях Аминчоне и Диловаре Исломовых, а также их отце Исроиле Исломове (все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Согласно данным Басманного суда, об этом свидетельствуют показания свидетелей и потерпевших, результаты осмотров и обысков и иные материалы дела в их совокупности.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате нападения погибли 145 человек.

Суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им машину, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

С 23 сентября пострадавшим в теракте начнут перечислять выплаты. Средства были собраны Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева в рамках программы помощи от юридических и физических лиц.

