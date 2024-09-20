Выплаты пострадавшим в "Крокус Сити Холле" начнутся с 23 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Пострадавшие в "Крокус Сити Холле" начнут получать выплаты с 23 сентября. Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил сбор средств в рамках программы помощи от юридических и физических лиц.

"Всего комиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших. На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов", – уточнили в "Крокус групп".

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им машину, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

При этом в деле могут появиться новые подозреваемые, утверждают СМИ. Журналисты пишут, что один из обвиняемых может вступить в контакт с "другими неустановленными соучастниками преступления".

